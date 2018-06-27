Чиновник в суде обжаловал служебное расследование против него

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Расследование по факту нарушения госслужащим требований антикоррупционного законодательства потребовала начать прокуратура

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Верховный суд подтвердил право прокурора инициировать служебное расследование для установления причин и условий, способствовавших коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям. Соответствующее постановление коллегия судей Кассационного админсуда вынесла 6 июня 2018 года по иску гражданина к органам прокуратуры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как рассказали в ГПУ, в неназванной области чиновник облуправления юстиции нарушил требования антикоррупционного законодательства – будучи госслужащим, руководил частным предприятием. Региональная прокуратура направила начальнику этого учреждения представление о проведении служебного расследования по данному факту.

Уличенный в нарушении чиновник попросил Верховный суд признать действия прокуратуры неправомерными и отменить представление, которое, по его мнению, может быть внесено только после установления факта совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Однако Верховный суд, проанализировав требования антикоррупционного законодательства и обстоятельства дела, пришел к выводу, что представление прокурора соответствует требованиям закона о предотвращении коррупции.

Ранее в июне 2018 года народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский заявил, что в Украине реформированные суды и правоохранительные органы уже не выполняют неформальные указания от вышестоящей власти, так как не имеют "гарантий защиты" от уголовного преследования.