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23.07.2018, 10:06

Что делает в Минске, кого представляет Медведчук: ответ Геращенко

Что делает в Минске, кого представляет Медведчук: ответ Геращенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель Киева в гуманитарной группе минского процесса сообщила, что впервые эту фамилию упомянула в 2014-м в беседе с Порошенко Ангела Меркель

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У президента Петра Порошенко есть прямая телефонная связь с лидером страны-оккупанта России Владимиром Путиным, когда речь идет о политзаключенных в РФ и заложниках боевиков, однако верить последнему на слово нельзя. Так объяснила присутствие в составе контактной группы минского процесса украинского политика Виктора Медведчука первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет Украинская правда.

"Украина будет использовать все возможности для того, чтобы вытащить (из тюрем РФ и "подвалов" боевиков, - ред.) наших граждан. Безусловно, здесь мы должны учитывать фактор того, кто имеет прямой контакт с Путиным и с представителями ОРДЛО", - ответила она на вопрос журналиста "что конкретно делает в Минске Медведчук и кого он представляет?"

По словам Геращенко, фамилия Медведчука впервые прозвучала во время телефонных переговоров в июле 2014-го между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Порошенко.

"Она назвала эту фамилию как того, кто, по ее мнению, мог бы о чем-то говорить с Путиным. Очевидно, что она это сделала с подачи Путина", - добавила представитель Украины в гуманитарной рабочей группе Минска.

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Отвечая на вопрос, понимают ли в команде президента, что "у общества всегда будут вопросы к участию Медведчука в переговорах", Геращенко заявила, что "на том этапе, на котором вы мне задали вопрос, я все сказала. Спасибо!" - и добавила: "Еще раз: для нас очень важно освободить заложников. Во-вторых, я уверена в мудрости украинского общества".

Медведчук приходится кумом президенту страны-агрессора РФ.

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Теги: ангела меркель, владимир путин, минские соглашения, Ирина Геращенко, виктор медведчук
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