Дело Штепы: определен новый состав суда

В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Укринформ.
Заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы запланировано на 8 июня.
Главенствующей судьей будет Елена Глибко, в составе коллегии - Анна Матвиивская и Елена Горчакова.
1 июня суд удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы и отвел трех из четырех членов судейской коллегии. Двое судей были переселенцами, поэтому адвокаты считали, что они могут быть предвзятыми, а еще одна судья получала угрозы.
13 января закончилась мера пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. С тех пор все заседания суда по разным причинам не проходили полноценно.