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06.06.2018, 06:18

Дело Штепы: определен новый состав суда

Дело Штепы: определен новый состав суда - Фото
Неля Штепа (скриншот видео)

13 января закончилась прошлая мера пресечения для экс-мера Славянска; с тех пор суд не может избрать новую

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В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Укринформ.

Заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы запланировано на 8 июня. 

Главенствующей судьей будет Елена Глибко, в составе коллегии - Анна Матвиивская и Елена Горчакова. 

1 июня суд удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы и отвел трех из четырех членов судейской коллегии. Двое судей были переселенцами, поэтому адвокаты считали, что они могут быть предвзятыми, а еще одна судья получала угрозы. 

13 января закончилась мера пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. С тех пор все заседания суда по разным причинам не проходили полноценно.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа подозревается в в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция данной статьи (ч.3 ст.110) предусматривает наказание в виде пожизненного тюремного заключения (высшая мера наказания).

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Теги: суд, Харьков, неля штепа, состав суда, рассмотрение дела
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