Денисова: Россия предложила перенести визиты на август-сентябрь

Россия предложила перенести посещения украинских политзаключенных на август или сентябрь. Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Она констатировала, что российская сторона нарушила все договоренности по визитам к украинским политзаключенным. Несмотря на договоренности, достигнутые между президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным, омбудсмена в России не пустили ни к одному из удерживаемых там украинцев.
Уполномоченная отметила, что продолжает работать над созданием «дорожной карты» визитов к украинским политзаключенным.
«Российская сторона говорила о графиках, меморандумах, предлагала начать посещения с августа или сентября. Но у нас голодают 4 человека. Если они забыли об этом, то мы нет. Мы будем стараться посетить их немедленно», - сказала Денисова.
Также она еще раз подчеркнула, что допуск омбудсмена РФ Татьяны Москальковой к российским гражданам в Украине будет происходить на основе зеркальности, синхронности и взаимности.
Денисова сообщила, что сегодня по теме политзаключенных состоится встреча с послами ЕС, в которой она примет участие вместе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко. Также запланирована встреча с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Омбудсмен планирует предложить ей вместе посетить незаконно удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.
Также Денисова сообщила, что режиссера Олега Сенцова могут принудительно кормить в российской тюрьме.