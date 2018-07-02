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02.07.2018, 18:08

Денисова: Россия предложила перенести визиты на август-сентябрь

Денисова: Россия предложила перенести визиты на август-сентябрь - Фото
Людмила Денисова

Омбудсмен заявила, что будет стараться посетить объявивших голодовку украинских политзаключенных немедленно

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Россия предложила перенести посещения украинских политзаключенных на август или сентябрь. Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Она констатировала, что российская сторона нарушила все договоренности по визитам к украинским политзаключенным. Несмотря на договоренности, достигнутые между президентами Петром Порошенко и Владимиром Путиным, омбудсмена в России не пустили ни к одному из удерживаемых там украинцев.

Уполномоченная отметила, что продолжает работать над созданием «дорожной карты» визитов к украинским политзаключенным.

«Российская сторона говорила о графиках, меморандумах, предлагала начать посещения с августа или сентября. Но у нас голодают 4 человека. Если они забыли об этом, то мы нет. Мы будем стараться посетить их немедленно», - сказала Денисова.

Также она еще раз подчеркнула, что допуск омбудсмена РФ Татьяны Москальковой к российским гражданам в Украине будет происходить на основе зеркальности, синхронности и взаимности.

Денисова сообщила, что сегодня по теме политзаключенных состоится встреча с послами ЕС, в которой она примет участие вместе с первым вице-спикером Рады Ириной Геращенко. Также запланирована встреча с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Омбудсмен планирует предложить ей вместе посетить незаконно удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.

Также Денисова сообщила, что режиссера Олега Сенцова могут принудительно кормить в российской тюрьме. 

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Теги: визит, Людмила Денисова, Ирина Геращенко, омбудсмен, Олег Сенцов, дуня миятович
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