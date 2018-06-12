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12.06.2018, 15:05

Депутатов-кнопкодавов предлагают сажать в тюрьму: законопроект

Депутатов-кнопкодавов предлагают сажать в тюрьму: законопроект - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Неперсональное голосование прямо нарушает статью 84 Конституции, отмечается в пояснительной записке к проекту закона

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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность для народных депутатов за неперсональное голосование. Документ опубликован на сайте парламента под номером 8461.

Автор законопроекта, член фракции Народный фронт Леонид Емец, предлагает дополнить Уголовный кодекс нормой о том, что голосование депутата на пленарном заседании Рады за другого парламентария карается тюремным заключением – от трех до семи лет – и штрафом в размере 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке Емец отмечает, что неперсональное голосование прямо нарушает ст. 84 Конституции, а подобное нарушение процедуры принятия законов является основанием для признания их неконституционными.

Согласно сообщению на сайте Рады, 11 июня законопроект поступил в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности для рассмотрения.

В июне 2015 года Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №1895, которым предлагается применять к нардепам за неперсональное голосование различные взыскания, например, лишать права участвовать в следующих 10 заседаниях. С тех пор прошло три года, однако документ пока так и не рассмотрен во втором чтении.

По данным Комитета избирателей Украины, в мае 2018 года 71 народный депутат пропустил 90% голосований на пленарных заседаниях Рады.

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Теги: верховная рада, депутаты, кнопкодавство, голосование в Раде, неперсональное голосование
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