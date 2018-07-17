Экс-глава ГСЧС пытается вернуть должность: заявил о покушении

Сергей Бочковский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бывший глава ГСЧС сказал, что вчера вечером в него стреляли в его доме - и больше никаких подробностей

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Бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявляет, что вчера вечером в него стреляли. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Сегодня на суде Бочковский заявил о том, что вчера около 20:00 на него было совершено покушение.

По его мнению, это связано с сегодняшним судебным заседанием и является попыткой оказать на него давление.

Отвечая на вопрос журналистов, что именно произошло, Бочковский сказал: "В общих чертах – в меня стреляли".

На вопрос, где это произошло, Бочковский ответил: "В селе Рожны Броварского района Киевской области". Уточняя, произошло ли это возле его дома, он сказал: "В моем жилище".

Он отметил, что больше ничего рассказать не может, так как продолжается следствие. Никаких видимых повреждений у Бочковского журналисты не заметили.

Сегодня Киевский апелляционный административный суд рассматривал вопрос о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС. Позже стало известно, что судебное заседание перенесли на начало августа.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.