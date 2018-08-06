ЕС возьмет "под патронаж" города и районы Донбасса - Порошенко

Фото: пресс-служба ОБСЕ

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Речь идет о "заинтересованных странах" Евросоюза, которые таким образом будут адресно помогать районам свободной от боевиков территории региона

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Во время недавнего саммита Украина-ЕС была достигнута договоренность о том, что некоторые страны-члены Европейского Союза "возьмут шефство" над определенными территориями Донбасса для точечной помощи регионам, куда входит и восстановление инфраструктуры. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Договорились о запуске моей инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи", - написал он.

По словам главы государства, речь идет о восстановлении инфраструктуры, экономическом развитии и "обеспечении нормальной жизнедеятельности общин".

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Порошенко отметил, что Украина "приветствует готовность ЕС приобщиться" к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2017 года на то время глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на восстановление и ремонт домов и социальной инфраструктуры в освобожденных от боевиков районах Донецкой области необходимо около трех миллиардов гривень.