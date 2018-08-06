Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.08.2018, 09:46

ЕС возьмет "под патронаж" города и районы Донбасса - Порошенко

ЕС возьмет "под патронаж" города и районы Донбасса - Порошенко - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ

Речь идет о "заинтересованных странах" Евросоюза, которые таким образом будут адресно помогать районам свободной от боевиков территории региона

Реклама
Реклама

Во время недавнего саммита Украина-ЕС была достигнута договоренность о том, что некоторые страны-члены Европейского Союза "возьмут шефство" над определенными территориями Донбасса для точечной помощи регионам, куда входит и восстановление инфраструктуры. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Договорились о запуске моей инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи", - написал он.

По словам главы государства, речь идет о восстановлении инфраструктуры, экономическом развитии и "обеспечении нормальной жизнедеятельности общин".

Читайте также: Европарламентариям в Авдеевке показали последствия обстрелов

Порошенко отметил, что Украина "приветствует готовность ЕС приобщиться" к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2017 года на то время глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что на восстановление и ремонт домов и социальной инфраструктуры в освобожденных от боевиков районах Донецкой области необходимо около трех миллиардов гривень.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, война в донбассе, восстановление, саммит украина-ес, патронат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Общество "От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото
Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет
Происшествия Эксперт США о трагедии МН17: РФ умышленно сбила самолет
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 