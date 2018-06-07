Генпрокуратура обвинила СК РФ в поддержке террористов в Донбассе

Фото: пресс-служба СК РФ

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Правоохранители собирают доказательства как фейковости обвинений в адрес украинских военных, так и содействия Следкома РФ боевикам на востоке страны

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Генпрокуратура ведет следствие по уголовному делу против Следственного комитета РФ за поддержку российских оккупационных администраций в Донбассе, представленных террористами ЛНР/ДНР, и незаконное преследование защитников Украины. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

В мае-июне 2014 года в центральном аппарате СК РФ создали "Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны". Его цель - преследование украинских военных за "преступления против мирных граждан".

"То есть создание такого подразделения, а также необоснованное открытие дел, направлено на содействие террористическим организациям в их деятельности, а также дискредитацию украинских военных", - подчеркнули в ГПУ.

По словам Лысенко, есть доказательства фейковости обвинений против 8 действующих и бывших комбригов ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне АТО в период, который им инкриминируют власти страны-оккупанта.

Всего с начала работы ГПУ по этому направлению приняты решения о 17 фальшиво обвиненных в РФ лицах.

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СК РФ неоднократно отметился за годы войны не только антиукраинскими заявлениями, но открытием дел против военно-политического руководства Украины и рядовых бойцов ВСУ. Более того, по версии ведомства, экс-премьер Арсений Яценюк воевал в Чечне в 1994 году.

СК РФ завел уголовное дело против ГПУ еще в первые недели российской оккупации Крыма.