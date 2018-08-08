Геращенко вспомнила "волнение" Запада при вторжении РФ в Грузию

Ирина Геращенко, Верховная Рада VI созыва (фото - LIGA.net)

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Тех народных депутатов, кто осознавал, что следующая - Украина, в тогдашней Раде было около 30 человек, сказала первый вице-спикер парламента

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Украина, мировое сообщество и его лидеры недостаточно активно и эффективно отреагировали на вторжение России в Грузию десятилетней давности. Об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила у себя в Facebook.

"Я до минуты помню те дни 10 лет назад. Возмущение, шок и четкое осознание, что следующей будет Украина, если мир не отреагирует должным образом. РФ выбрала для нападения на Грузию старт Олимпийских игр в КНР (8.08.08): чекистский план сработал идеально - мир следил за ярким спортивным действом, и для маленькой Грузии нашлось только несколько встревоженных мировых "беспокойств", - пишет нардеп.

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По словам первого вице-спикера Верховной Рады, реакция украинских политиков на события в Грузии также была запоздалой.

"А ВР... собралась аж 2 сентября. На то время свой проект резолюции о "нападении Грузии на РФ" подготовили регионалы, был жесткий наш, и никакой - партнеров, об обеспокоенности, от которой РФ ни холодно, ни жарко, - через месяц после войны. Время упущено, тему размыто", - пишет она.

Тех, кто осознавал, что следующая - Украина, "набиралось три десятка", вспоминает она.

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Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. Против Грузии, кроме армии РФ и НВФ Южной Осетии, воевали боевики из России и Абхазии. В ночь на 8 августа после обстрелов боевиками грузинских сел ВС Грузии заняли большую часть Цхинвали, однако в тот же день РФ ввела войска в помощь югоосетинским сепаратистам, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты.

Война закончилась 12 августа поражением грузинской армии, потерей Кодорского анклава Абхазии и этнической чисткой грузинских сел в Южной Осетии. Россия войска не вывела. Грузия потеряла 20% своей территории.