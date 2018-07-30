Горбулин уволен из Института стратегических исследований

Ростислав Павленко (фото - uapc.te.ua)

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Вместо академика руководителем в НИСИ назначен бывший заместитель Администрации президента Ростислав Павленко

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Сегодня, 30 июля, бывший заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко стал директором Национального института стратегических исследований, сменив на этой должности Владимира Горбулина. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", – сказано в тексте указа Петра Порошенко №221/2018.

Павленко был назначен советником президента в июне 2014 года. 41-летний чиновник родился в Севастополе, с 2010 года является госслужащим 1-го ранга. В 2012 был избран в Верховную Раду от партии УДАР, где работал замначальника предвыборного штаба. В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам науки, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности.

Другим указом президент уволил академика Горбулина "в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины".

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Горбулин был во главе НИСИ с августа 2014 года. В 2015 году издал монографию "Донбасс и Крым: цена возвращения", а в 2017-м - "Мировая гибридная война: украинский фронт".