ИМИ изучит доказательства СБУ по делу о покушении на Бабченко

Аркадий Бабченко Фото: LIGA.net

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В Институте массовой информации считают, что инсценировку убийства Бабченко надо рассматривать с точки зрения целесообразности

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Институт массовой информации будет изучать данные, обнародованные сегодня руководителями СБУ и ГПУ на брифинге, посвященном спецоперации по выявлению и задержанию организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в эфире программы Нині вже на Hromadske сообщила исполнительная директор ИМИ Оксана Романюк

«Мы с юристами будем смотреть, насколько обнародованные доказательства являются релевантными. Потому что сегодня все оценки - эмоциональные. Конечно, и международные организации возмущены. Более серьезные оценки увидим завтра», - сказала Романюк.

По ее мнению, инсценировку убийства Бабченко надо рассматривать с точки зрения целесообразности.

«Если это помогло установить виновных и остановить убийство, то мы готовы пережить шок. Дело в том, что Аркадий сам согласился принимать в этом участие, вероятно у него были свои соображения. Мне интересно было бы услышать его, почему он решил, что это целесообразно. Потому что сейчас многие возмущены», - добавила Романюк.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко, об "убийстве" которого вчера сообщили украинские правоохранители, жив. Его "убийство" было спецоперацией украинских спецслужб, проведенной с целью поимки организатора покушения. Он был задержан сегодня днем.

Международная негосударственная организация Репортеры без границ выразила "глубокое возмущение" спецоперацией СБУ.