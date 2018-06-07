Комитет признал представление ГПУ на Пономарева необоснованным

Александр Пономарев (фото – скриншот видео)

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Генпрокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение депутата к ответственности за препятствование работе журналистов

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Регламентный комитет Верховной Рады признал необоснованным и немотивированным представление Генпрокуратуры на привлечение депутата Александра Пономарева к уголовной ответственности за препятствование работе журналистов. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета обратили внимание на то, что разговор двух депутатов, который пытались снять журналисты, был приватным. В ответ на это генпрокурор Юрий Луценко заявил, что разговор публичных лиц в публичном месте может быть предметом фиксации, при этом не имеет значения, снимает журналист на камеру или на мобильный телефон, так как и то, и другое может быть его рабочим инструментом.

Отвечая на вопрос журналистов, какова будет судьба этого представления, Луценко сказал, что оно все равно будет направлено в сессионный зал.

7 февраля 2018 года член депутатской группы Воля народа Александр Пономарев в кулуарах Рады отобрал мобильные телефоны у двух журналистов, которые снимали его перепалку с депутатом от Батьківщини Сергеем Соболевым. В ответ на замечания о том, что нардеп препятствует журналистской деятельности, парламентарий начал обвинять представителей прессы в провокации.

18 мая ГПУ направила представление о привлечении Пономарева к уголовной ответственности по ч.1 ст.171 УК (умышленное препятствование журналистской деятельности).

Видео: YouTube