КСУ одобрил законопроект Порошенко об отмене неприкосновенности

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Предложение президента о снятии депутатского иммунитета с 2020 года признано конституционным

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Вчера, 19 июня, Конституционный суд одобрил законопроект авторства президента Петра Порошенко об упразднении депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом пишет пресс-служба КСУ.

"...Учитывая изложенное, Конституционный суд признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203", - уточнили в суде.

Решение КСУ окончательно и обязательно к выполнению; оспорить его также нельзя.

Обновляется...