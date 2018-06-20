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20.06.2018, 12:28

КСУ одобрил законопроект Порошенко об отмене неприкосновенности

КСУ одобрил законопроект Порошенко об отмене неприкосновенности - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Предложение президента о снятии депутатского иммунитета с 2020 года признано конституционным

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Вчера, 19 июня, Конституционный суд одобрил законопроект авторства президента Петра Порошенко об упразднении депутатской неприкосновенности с 2020 года. Об этом пишет пресс-служба КСУ.

"...Учитывая изложенное, Конституционный суд признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203", - уточнили в суде.

Решение КСУ окончательно и обязательно к выполнению; оспорить его также нельзя.

Обновляется...

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Теги: конституционный суд, петр порошенко, депутаты, неприкосновенность
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