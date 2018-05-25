Минобороны РФ: Фигуранты расследования Bellingcat "давно уволены"

Фото: http://mil.ru

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Сегодня Bellingcat опубликовала имя одного из ключевых подозреваемых по делу о катастрофе МН17, это офицер ГРУ Олег Иванников

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В Минобороны РФ заявили, что российские офицеры, фигурирующие в расследовании Bellingcat по МН17, давно уволены с военной службы и род их занятий неизвестен. Об этом сообщает Интерфакс.

"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В военном министерстве страны-агрессора считают, что доклад Bellingcat основан на информации, сфабрикованной Службой безопасности Украины.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Нидерланды и Австралия обвинили РФ в трагедии MH17.

Сегодня международная группа Bellingcat опубликовала имя одного из ключевых подозреваемых по этому делу, это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.