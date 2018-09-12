Россияне будут дожидаться результатов выборов в Украине - Волкер

Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

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Представитель Госдепартамента считает, что по минским соглашениям "ДНР"/"ЛНР" должны исчезнуть, и только после этого в ОРДЛО пройдут выборы

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Запланированные псевдовыборы во временно оккупированном Донбассе - не легитимные, и они нарушают логику минского процесса. Такое мнение озвучил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

"Если следовать логике минских соглашений и возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования (террористические организации ДНР/ЛНР, - ред.) должны исчезнуть. Потому проведение выборов само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать", - отметил представитель США.

Волкер подчеркнул, что выборы должны проводиться тогда, когда будут базовые условия безопасности. При этом он считает, что в ближайшие месяцы прогресс по урегулированию ситуации в Донбассе не предвидится - "россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине".

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Псевдовыборы у террористов назначены на 11 ноября. Президентские и парламентские выборы в Украине состоятся в 2019 году.

В МИД подчеркнули, что решение о проведении незаконных выборов в ОРДЛО "грубо нарушают обязательства РФ как стороны минских договоренностей".

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