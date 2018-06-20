Одобрен закон о службе в ВСУ: быстрые контракты, женщины до 60-ти

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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Реализация подписанного президентом закона, который вводит немало новшеств, "повысит мотивацию к прохождению военной службы", считают на Банковой

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который поощряет украинцев к военной карьере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Подпись гаранта получил документ, который обновляет другие законы - о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, о воинской обязанности и военной службе, а также устав внутренней службы ВСУ.

Принятые правки позволят:

- повысить с 23-х до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений (это позволит участникам АТО и ООС поступать на обучение и продолжать службу офицерами или сержантами);



- повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин (это обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс);



- продолжать в особый период службу по новому контракту на срок от одного года до 10 лет (это будет способствовать увеличению количества желающих пойти на краткосрочный контракт);



- уволиться или заключить новый контракт тем военным, у которых действие контрактов было принудительно продолжено после окончания их сроков в особый период;

- уволиться или заключить новый контракт тем военным, кто заключил контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

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Кроме того, документ дает возможность остаться в ВСУ тем военнослужащим, кто признан "непригодными к службе по состоянию здоровья".

"Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок", - аргументировали у президента.