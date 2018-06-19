Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Жебривский Павел

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Указ вступает в силу со дня опубликования

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Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро экс-главу Донецкой ВГА Павла Жебривского. Об этом говорится в указе №169 от 19 июня.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в указе, который вступает в силу со дня опубликования.

11 июня стало известно, что Жебривский уходит с поста председателя Донецкой ВГА.

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. В случае негативного вывода суммарного аудита директора бюро увольняют.

Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада после череды скандалов 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.