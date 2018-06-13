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13.06.2018, 22:35

Президент уволил Жебривского и наградил его орденом

Президент уволил Жебривского и наградил его орденом - Фото
Жебривский Павел

Павла Жебривского наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени

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Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №164/2018 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

В то же время президент подписал указ №163/2018 о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

Читайте также: Отставка Жебривского: что говорят чиновники Донецкой ОГА

Жебривский был назначен на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015-го, до этого он полгода руководил антикоррупционным управлением Генпрокуратуры.

Некоторые СМИ называют среди вероятных кандидатов на пост губернатора Донецкой области замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

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Теги: павел жебривский, отставка
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