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07.06.2018, 16:26

Путин: РФ пока не думала об обмене Сенцова на Вышинского

Путин: РФ пока не думала об обмене Сенцова на Вышинского - Фото
Владимир Путин (фото - gettyimages.com)

Президент РФ отверг возможность обмена украинского режиссера на российского пропагандиста

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Российские власти пока не рассматривали вариант с обменом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня во время прямой линии.

"Что каcается обмена, мы пока об этом не думали. Здравый смысл должен восторжествовать на Украине, в том числе под давлением международных организаций", - сказал Путин.

По его словам, Вышинского в Киеве задержали за его прямую профессиональную деятельность.

"Это абсолютно беспрецедентно и недопустимо. Что касается Сенцова: он задержан за подготовку террористического акта, в результате которого могли пострадать люди. Это несопоставимые вещи", - подчеркнул президент страны-агрессора РФ.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

Адвокат Ольга Динзе заявила, что после более трех недель голодовки состояние Сенцова стремительно ухудшается

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Теги: владимир путин, Олег Сенцов
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