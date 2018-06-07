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07.06.2018, 11:18

СНБО разрешит прямой экспорт для производителей от ОПК - Турчинов

СНБО разрешит прямой экспорт для производителей от ОПК - Турчинов - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

По словам секретаря СНБО, также будет дано добро на импорт без ограничения для производителей - на их нужды по производству военной техники и оружия

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Совет национальной безопасности и обороны собирается разрешить прямой экспорт для всех производителей военной техники и оружия в Украине - независимо от того, частный это сектор или государственный. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, ведомство намерено принять решение о либерализации внешнеэкономической деятельности в оборонном секторе "в ближайшее время".

"Мы разрешим импорт оружия и военной техники для частных структур, которые являются дилерами-поставщиками", - объяснил он.

Кроме того, решение СНБО снимет ограничения по прямым контрактам для украинских силовых структур при закупках оружия за границей, если украинский производитель не может удовлетворить эти потребности. По мнению Турчинова, этот шаг "даст очень мощный толчок" развитию оборонной промышленности Украины.

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Секретарь СНБО добавил, что главный признак развития ОПК - постоянное увеличение доли частного сектора в общих объемах, и сообщил, что более 50% гособоронзаказа выполняют уже частники.

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Теги: александр турчинов, война в донбассе, ОПК, снбо
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