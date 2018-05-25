Стартовал конкурс в ГБР: кандидатов проверяют на знание законов

Директор ГБР Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Претенденты пройдут тест на знание норм законодательства, выполнят практическое задание, а также пройдут собеседование и тест на полиграфе

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Сегодня, 25 мая, стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Государственном бюро расследований. Всего на 701 должность подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.

Конкурсная комиссия состоит из представителей президента, Верховной Рады, Кабмина и общественности. Тесты разработал Совет Европы, а на самом конкурсе присутствуют представители Евросоюза. Непосредственно ГБР в отборе кандидатов не участвует, отметил Труба.

Сегодняшнее тестирование – проверка на знание норм законодательства, которая пройдет в три этапа. Дальше кандидаты будут выполнять практическое задание, пройдут собеседование и тест на полиграфе.

Участники тестирования на знание норм законодательства (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Госбюро расследований планирует начать работу в сентябре 2018 года. Условие для запуска работы ведомства – 30% занятых должностей ведомства, сообщил Труба.

17 мая 2018 года Верховная Рада вновь отложила полноценный запуск Госбюро расследований.

В марте 2018-го был сформирован состав Совета общественного контроля при ГБР.