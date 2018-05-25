Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 09:41

Стартовал конкурс в ГБР: кандидатов проверяют на знание законов

Стартовал конкурс в ГБР: кандидатов проверяют на знание законов - Фото
Директор ГБР Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Претенденты пройдут тест на знание норм законодательства, выполнят практическое задание, а также пройдут собеседование и тест на полиграфе

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 мая, стартовало конкурсное тестирование претендентов на должности в Государственном бюро расследований. Всего на 701 должность подались более 5 тысяч кандидатов, часть которых отсеялась из-за несоответствия требованиям. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент LIGA.net.

Конкурсная комиссия состоит из представителей президента, Верховной Рады, Кабмина и общественности. Тесты разработал Совет Европы, а на самом конкурсе присутствуют представители Евросоюза. Непосредственно ГБР в отборе кандидатов не участвует, отметил Труба.

Сегодняшнее тестирование – проверка на знание норм законодательства, которая пройдет в три этапа. Дальше кандидаты будут выполнять практическое задание, пройдут собеседование и тест на полиграфе.

Участники тестирования на знание норм законодательства (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Читайте также: ФБР не получится. Что коалиция сделала с ГБР

Госбюро расследований планирует начать работу в сентябре 2018 года. Условие для запуска работы ведомства – 30% занятых должностей ведомства, сообщил Труба.

17 мая 2018 года Верховная Рада вновь отложила полноценный запуск Госбюро расследований.

В марте 2018-го был сформирован состав Совета общественного контроля при ГБР.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Государственное бюро расследований, Роман Труба, конкурс в гбр, правоохранительные органы, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Матиоса обвинили в недопуске подчиненных к конкурсу в ГБР
Политика Матиоса обвинили в недопуске подчиненных к конкурсу в ГБР
Комиссия избрала директора Госбюро расследований
Политика Комиссия избрала директора Госбюро расследований
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 