Ставицкий отказался сотрудничать со следствием - ГПУ

Эдуард Ставицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Заместители генпрокурора рассказали, о чем шла речь на встрече с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Ихраиле в ноябре 2016 года

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Экс-министр энергетики в правительстве Януковича-Азарова Эдуард Ставицкий на встрече в Израиле в ноябре 2016 года отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская.

"Хотел бы прокомментировать ситуацию вокруг уголовного преследования Эдуарда Ставицкого в Украине, а также встреч с ним представителей Генеральной прокуратуры… Указанная поездка (к Ставицкому – ред.) проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами", - подчеркнул Енин.

Сотрудники ГПУ собирались проверить готовность Ставицкого к сотрудничеству со следствием, сказал он. "Инициатива указанных контактов исходила от Ставицкого, который передал указанную просьбу представителям ГПУ через своих представителей", - отметил Енин.

"Переговоры показали, что фигурант не готов к заключению сделки, не готов именно к такому способу сотрудничества со следствием", - добавила Анжела Стрижевская.

Стрижевская добавила, что позиция ГПУ базировалась на трех пунктах:

возмещение ущерба, нанесенного державе и определенного экспертизой в рамках уголовного производства;

признание вины, без чего сделка невозможна;

показания на других соучастников.

Ранее журналисты-расследователи проекта Слідство.Інфо заявили, что чиновники Генпрокуратуры встречаются с бывшими украинским чиновниками, чтобы договориться о результатах уголовных производств против последних. Речь идет о делах Ставицкого, а также экс-министра экологии Николая Злочевского, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего министра финансов Юрия Колобова.