Декларации-2018 богатейших депутатов: у лидера 2 млрд грн активов

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов, согласно его декларации за 2017 год, возглавляет рейтинг богатейших парламентариев по объему движимого имущества в их владении, а также членов их семей. Об этом свидетельствуют данные из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации – 2018: все деньги чиновников в графиках".
Голубов задекларировал активов на 2 млрд грн (включая наличные), а денежные поступления депутата и его семьи за прошлый год составили 246 тысяч грн. Также нардеп и его близкие владеют недвижимостью общей площадью 63 кв. м.
На втором месте – представитель Народного фронта Игорь Котвицкий, у которого в декларации почти 800 млн грн движимого имущества, 195,8 млн грн дохода за год и 2 тысячи кв. м недвижимости.
Третью позицию занимает сопредседатель группы Відродження Виталий Хомутынник, задекларировавший 555,3 млн грн активов, около 150 млн грн поступлений в 2017-м и 1 тысячу кв. м недвижимого имущества.
Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):
Вячеслав Богуслаев (Воля народа) – 552,4
Юрий Деревянко (внефракционный) – 444,9
Ярослав Дубневич (БПП) – 314
Максим Микитась (Воля народа) – 295,3
Вячеслав Константиновский (внефракционный) – 281,3
Глеб Загорий (БПП) – 254,2
Александр Супруненко (Воля народа) – 248,2
Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.