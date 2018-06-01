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01.06.2018, 12:02

Декларации-2018 богатейших депутатов: у лидера 2 млрд грн активов

Декларации-2018 богатейших депутатов: у лидера 2 млрд грн активов - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Движимое имущество парламентариев – фигурантов рейтинга, составленного LIGA.net на основе данных из деклараций, исчисляется сотнями миллионов гривень

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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов, согласно его декларации за 2017 год, возглавляет рейтинг богатейших парламентариев по объему движимого имущества в их владении, а также членов их семей. Об этом свидетельствуют данные из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации – 2018: все деньги чиновников в графиках".

Голубов задекларировал активов на 2 млрд грн (включая наличные), а денежные поступления депутата и его семьи за прошлый год составили 246 тысяч грн. Также нардеп и его близкие владеют недвижимостью общей площадью 63 кв. м.

На втором месте – представитель Народного фронта Игорь Котвицкий, у которого в декларации почти 800 млн грн движимого имущества, 195,8 млн грн дохода за год и 2 тысячи кв. м недвижимости.

Третью позицию занимает сопредседатель группы Відродження Виталий Хомутынник, задекларировавший 555,3 млн грн активов, около 150 млн грн поступлений в 2017-м и 1 тысячу кв. м недвижимого имущества.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):

Вячеслав Богуслаев (Воля народа) – 552,4

Юрий Деревянко (внефракционный) – 444,9

Ярослав Дубневич (БПП) – 314

Максим Микитась (Воля народа) – 295,3

Вячеслав Константиновский (внефракционный) – 281,3

Глеб Загорий (БПП) – 254,2

Александр Супруненко (Воля народа) – 248,2

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.

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Теги: верховная рада, декларации депутатов, электронные декларации, самые богатые депутаты, состояние депутатов
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