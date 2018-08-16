Бочковский попытался попасть на работу в ГСЧС: фото

Бывшего главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского сегодня утром не пропустили на рабочее место. Об этом сообщает Укринформ.
8 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС и адвокаты заявляли, что их подзащитный уже придет на работу.
Директор департамента персонала ГСЧС Александр Доценко в холле объяснил Бочковскому, что не может его пропустить - для этого нужно распоряжение Кабмина. Бочковский назвал это нарушением закона.
13 и 14 августа Кассационный суд принял жалобы на решение о возобновлении Бочковского в должности главы ГСЧС от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.
25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.
Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.