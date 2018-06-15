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15.06.2018, 13:27

В Конституции пропишут необратимый курс на ЕС и НАТО - Порошенко

В Конституции пропишут необратимый курс на ЕС и НАТО - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Конституционная комиссия уже завершает работу над проектами изменений в Основной закон Украины

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Завершается работа над проектом изменений в Конституцию, которые закрепят евроатлантический курс Украины. Такое заявление президента Петра Порошенко цитирует его пресс-служба.

Сегодня на торжественном мероприятии в МИД глава государства сообщил - ему "доложили, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений в Конституцию, где мы зафиксируем европейский и евроатлантический вектор развития" страны.

Порошенко уточнил, что правки в Основной закон разрабатываются таким образом, чтобы сделать процесс интеграции в структуры Запада необратимым.

Летом 2017 года Порошенко одобрил принятый Радой закон о реанимации курса на НАТО, а незадолго до Нового года заверил, что "вскоре" в Украине будут проведены референдумы о вступлении в Альянс и ЕС.

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Порошенко анонсировал совещание с украинскими послами в конце лета.

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Теги: вектор, евроатлантическая интеграция, петр порошенко, конституция, дипломатическая служба
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