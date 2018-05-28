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28.05.2018, 04:15

В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку Сенцова

В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку Сенцова - Фото
Скриншот видео

Около 50 человек в форме заключенных вышли на Таймс Сквер с песочными часами - как символ времени, которое остается у держащего голодовку Сенцова

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В центре Нью-Йорка на Таймс Сквер прошла акция за освобождение украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова и других незаконно осужденных в России. Об этом сообщает Голос Америки.

Люди держали плакаты "Освободите Сенцова" и сидели или лежали на асфальте в форме заключенных с песочными часами в руками. 

Участие в акции приняли около 50 человек. Среди участников был уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

"Важно, чтобы все понимали, что Сенцов, не единственный человек, которого осудили за его политические убеждения. Есть еще 64 украинских политических узника, которые находятся в российских тюрьмах", - сказала одна из организаторов акции Настя Ряб. 

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

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Теги: украинские политзаключенные, нью-йорк, акция, Олег Сенцов
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