Вукоевич ответил на предложение ФФУ уплатить за него штраф

Огнен Вукоевич (фото - instagram.com/operofficial)

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По словам Вукоевича, он не интересуется политикой

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Бывший футболист Огнен Вукоевич прокомментировал желание Федерации футбола Украины компенсировать штраф, который на него наложила ФИФА. Об этом сообщается на сайте ФК Динамо.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - отметил Вукоевич.

По словам Вукоевича, он "вообще не интересуется политикой", а только спортом.

Экс-футболист поблагодарил руководство Динамо за то, что его отпустили на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на действующий контракт с клубом.

7 июля 2018 года Хорватия выиграла у РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу. Домагой Вида (вместе с Огненом Вукоевичем) после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация исключила из делегации только Вукоевича - он был помощником тренера. Позднее ФИФА его еще и оштрафовала.

Украинцы поддержали Виду и Вукоевича, организовав онлайн-флэшмоб: люди ставят ФИФА на странице организации в Facebook минимальный рейтинг.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что руководство ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф ФИФА.