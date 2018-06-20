За деньги от борьбы с контрабандой накупили бы ПВО США - Полторак

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Миллиарды гривень вырученных средств позволили бы военным "закрыть воздух" на границе с Россией, заявил глава Минобороны

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Если Верховная Рада криминализирует статьи за контрабанду, то государственный бюджет можно будет пополнить на сумму около $4 млрд. Об этом шла речь на заседании Кабмина в среду, 20 июня, передает корреспондент LIGA.net.

Открывая заседание, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что собирается обратиться к парламенту с предложением криминализировать "контрабандные" статьи.

Позднее министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что подконтрольное ему ведомство примет "жесткие меры по борьбе с контрабандой", так как "украинский контрабандист всегда знал: (правоохранители) начнут кампанию, через месяц остынут, и потом заработаем снова".

"Сейчас так не будет... Предлагаю вернуться к этому в конце года и положить на стол перед государством $4 млрд", - добавил он.

Взяв слово, глава Минобороны Степан Полторак отметил, что "доход" от борьбы с контрабандой дал бы возможность, "например, за эти 4 млрд долларов США купить пять дивизионов систем воздушной обороны и полностью "закрыть воздух" на границе с Россией".

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Два года назад генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за год янтарная мафия в Украине получает доходы, сравнимые с потребностями украинской армии.