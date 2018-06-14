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14.06.2018, 11:41

"Забьем Путину": поддержи глобальную акцию в помощь узникам РФ

"Забьем Путину": поддержи глобальную акцию в помощь узникам РФ - Фото
Иллюстрация: facebook.com/andrey.ermolenko

Организаторы акции предложили несколько простых вариантов, как ее поддержать в день старта финального этапа чемпионата мира по футболу в России

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Сегодня, в день открытия чемпионата мира по футболу в России, начинается новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov. Об этом говорится на странице инициаторов акции в Facebook.

Акция под лозунгом "На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных" проводится для того, чтобы Европарламент принял спецрезолюцию об Олеге Сенцове и других узниках путинского режима, которых более 70 человек.

Инициаторы предложили несколько простых вариантов, как ее поддержать:

- прямо сейчас щелкните на этом автоматическом твите, и вы ступаете в игру
- напишите у себя в соцсетях - #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018
- можете добавить несколько слов от себя, например, почему в день открытия #WorldCup вы болеете за политзаключенных
- тэгните в Facebook facebook.com/europeanparliament
- тэгните в Twitter @Europarl_EN

Нажмите, чтобы открыть плакат в полном размере:

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"Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия ЧМ в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных. Сегодня в 9 утра откроется пленарная сессия. Мы ведем игру против мощного российского лобби в ЕС. Нам важно сыграть командой. Нужно, чтобы срочная резолюция была одобрена большинством голосов", - говорится в сообщении.

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Теги: футбол, политзаключенные, чм-2018, Олег Сенцов, бойкот
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