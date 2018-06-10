Закон об антикоррупционном суде уже на столе у Порошенко - АП

Петр Порошенко (фото - АП)

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Документ готовится к подписанию

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Закон о Высшем антикоррупционном суде поступил в администрацию президента Украины Петра Порошенко. Об это сообщает пресс-служба АП.

Отмечается, что документ ждет подписи главы государства.

9 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.