64% украинцев не планируют отдыхать этим летом - опрос

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным опроса, количество тех, кто совсем не поедет отдыхать, обратно пропорционально уровню финансовой обеспеченности

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64% украинцев не планируют отдыхать этим летом. В 2017 году таких было 59%. Количество тех, кто не имеет возможности куда-либо поехать, составляет 22%. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По мнению социологов, безвизовый режим начинает влиять на планы украинцев отдыхать за границей. В этом году 4% респондентов планируют такой отдых. Много лет количество таких людей не поднималось выше 2%.

Наибольшее количество тех, кто планирует ехать за границу, среди людей с высшим образованием (8%).

По данным опроса, количество тех, кто совсем не поедет отдыхать, обратно пропорционально уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

Тех, кто планирует ехать за границу, больше среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи (16%).

Большие разногласия относительно планов на отдых социологи зафиксировали у людей с разным местом жительства - среди жителей сел 79% не планируют никуда ехать, среди жителей городов так ответили 56% опрошенных.

Согласно результатам недавнего социсследования, в украинском обществе сохраняются устойчивые стереотипные представления о моделях супружеских отношений, согласно которым за мужчинами закрепляется роль кормильца семьи, а на женщин возлагаются обязательства по ведению хозяйства.