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26.05.2018, 19:15

Покушение на Стерненко: полиция отпустила второго нападавшего

Покушение на Стерненко: полиция отпустила второго нападавшего - Фото
Сергей Стерненко (фото - Facebook)

Один из злоумышленников получил смертельное ранение

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Полиция отпустила одного из нападавших на экс-главу одесского отделения Правого сектора Сергея Стерненка. Об этом сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк, передает Громадске радио.

По его словам, подозрение ему еще не объявили.

Отмечается, что он был задержан в порядке ст. 208 и доставлен в больницу. "Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.

Он добавил, что в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. 

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. Отобрав нож у одного из нападающих, Стерненко нанес ему смертельное ранение в область живота. Вскоре полици установила местонахождение и задержала второго нападавшего, который сбежал с места происшествия.  

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Теги: Сергей Стерненко, одесса, правый сектор, нападение на стерненко
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