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03.09.2018, 10:45

Сегодня за парты уселись почти четыре миллиона школьников

Сегодня за парты уселись почти четыре миллиона школьников - Фото
Фото: twitter.com/poroshenko

Сегодня почти полмиллиона украинских детей пришли в 1-й класс: у них больше не будет домашних заданий и табелей успеваемости

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Сегодня, 3 сентября, более 16 тысяч школ по Украине открыли двери перед почти четырьмя миллионами учеников. Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время торжественных мероприятий по случаю начала нового учебного года в лицее "Наукова зміна" в Киеве.

450 тысяч детей пришли в первый класс, где начнут обучение по новой программе, которая рассчитана на 12 лет.

Глава государства выразил убеждение, что сегодняшние школьники "точно будут жить в ЕС", уточнив при этом, что они "будут жить в Украине, потому что страна станет членом ЕС".

"Образование становится интерактивным, а ученики смогут обмениваться опытом и общаться с учениками из ЕС", - подчеркнул он.

Формально начало учебного года в Украине отмечали 1 сентября - в субботу, однако первый день за партами школьники проводят сегодня.

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Первоклассники будут учиться по новому госстандарту "Нова українська школа", который предполагает больше практики, чем теории. Основное отличие от старой системы - ориентация на то, что нужно ребенку, а не "единой системе"; то есть, школа станет инклюзивной. Для этого 22 тысячи учителей начальной школы прошли соответствующее онлайн-обучение.

Помимо этого, школа станет социально ориентированной, с большим акцентом на коммуникацию, в частности, появятся утренние "пятиминутки", где учителя и ученики перед уроками неформально обсуждают планы на день.

На реализацию реформы образования государство потратит почти 2 млрд грн.

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Теги: петр порошенко, образование, евросоюз, школа, 1 сентября
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