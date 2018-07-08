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08.07.2018, 11:49

Ученые обнаружили бактерии, которые способны выжить на Марсе

Ученые обнаружили бактерии, которые способны выжить на Марсе - Фото
Фото: скриншот видео

Бактерии выживали в условиях низких температур, около -30 градусов Цельсия

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Специалисты обнаружили микробы, которые способны выжить в токсичных ручьях на поверхности Марса. Об этом сообщает Space.com.

По мнению исследователей, эти же микробы смогут выжить на Энцеладе и других небесных телах Солнечной системы.

"Наши эксперименты показывают, что присутствие токсичных перхлоратов в почве Марса не обязательно говорит о том, что жизни там нет. Бактерии, как оказывается, могут расти даже в очень крепких "рассолах", на десятую часть состоящих из перхлоратов. На Марсе его в десять раз меньше", - отметил один из исследователей Джейкоб Хайнц.

Ученые выращивали бактерии, которые были найдены в подледных озерах Арктики и Антарктики, в растворах, где было содержание различных солей: токсичные перхлораты, сода, хлорид кальция и магния.

Цель исследования заключалась в том, что узнать, смогут ли бактерии выжить в подобных условиях.

Специалисты установили, в подобных условиях может выживать как минимум одна земная бактерия – микроб Planococcus halocryophilus, чьи колонии были найдены в залежах вечной мерзлоты на территории Канады примерно шесть лет назад.

Бактерии выживали в условиях низких температур, около -30 градусов Цельсия.

NASA нашло доказательства наличия жидкой соленой воды на Марсе.

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Теги: Марс, ученые, бактерии
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