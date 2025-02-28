Зеленский сделал первое заявление после встречи с Трампом

Глава государства поблагодарил Америку за поддержку и за этот визит

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и власть работает именно для этого. Так президент Владимир Зеленский написал в социальной сети X (бывший Twitter) после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Глава государства поблагодарил Америку за поддержку и за этот визит. Также Зеленский выразил благодарность президенту США, Конгрессу и американскому народу.

"Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", — подчеркнул президент.