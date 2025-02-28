Зеленский сделал первое заявление после встречи с Трампом
Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и власть работает именно для этого. Так президент Владимир Зеленский написал в социальной сети X (бывший Twitter) после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
Глава государства поблагодарил Америку за поддержку и за этот визит. Также Зеленский выразил благодарность президенту США, Конгрессу и американскому народу.
"Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", — подчеркнул президент.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом.
- Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор.
- Впоследствии стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.