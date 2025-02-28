Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з Трампом

Глава держави подякував Америці за підтримку і за цей візит

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і влада працює саме для цього. Так президент Володимир Зеленський написав у соціальній мережі X (колишній Twitter) після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.

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Глава держави подякував Америці за підтримку і за цей візит. Також Зеленський висловив подяку президенту США, Конгресу й американському народу.

"Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – наголосив президент.