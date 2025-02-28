Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з Трампом
Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і влада працює саме для цього. Так президент Володимир Зеленський написав у соціальній мережі X (колишній Twitter) після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом.
Глава держави подякував Америці за підтримку і за цей візит. Також Зеленський висловив подяку президенту США, Конгресу й американському народу.
"Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", – наголосив президент.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом.
- Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом сталася суперечка.
- Згодом стало відомо, що Зеленський достроково покинув Білий дім.