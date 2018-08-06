"От войны к мирной жизни": спорт как реабилитация военных - фото

В спортивной рыбалке приняли участие 37 военных и члены их семей

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Вчера, 5 августа, под Киевом прошли соревнования по спортивной рыбалке среди семей ветеранов АТО. Об этом сообщил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

"Это и есть большая победа, когда военные, вернувшись к мирной жизни, осваивают новые профессии, начинают собственное дело или профессионально занимаются спортом. Но самая важная победа - сохранение семьи. Поэтому очень важно, чтобы вернувшись, наши ребята быстро адаптировались и не несли войну с собой, в свои семьи", - отметил Порошенко.

По его словам, такие проекты спортивной реабилитации быстро помогают ветерану пройти психологические границы в общении.

В спортивной рыбалке приняли участие 37 человек. Помощник головы Национального совета реабилитации ветеранов АТО, один из организаторов соревнований Константин Винниченко Громадському радио рассказал, что такие мероприятия помогают найти себя ветеранам в их новой жизни.



Он подчеркнул, что программы психологической реабилитации, как "мостик от войны к мирной жизни", дают возможность органично им адаптироваться.

24 ноября 2018 года Болгария приняла на лечение и реабилитацию еще десять украинских военнослужащих, которые получили ранения, защищая целостность Украины на востоке.