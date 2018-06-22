Бразилия-Коста-Рика 2:0: бразильцы против Наваса на ЧМ-2018

Неймар (фото - Facebook сборной Бразилии)

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Вратарь Коста-Рики показал несколько прекрасных сейвов в матче с бразильцами, но его команду от проигрыша это не спасло

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Сегодня, 22 мая, сборная Бразилии по футболу на последних минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.

В течение всего матча Бразилия ожидаемо владела мячом и пыталась сломить оборону костариканцев, но у нее это не получалось. Важную роль здесь сыграл вратарь последних Кейлор Навас, который показал несколько очень хороших сейвов.

Коста-Рика тоже пыталась атаковать, но своих моментов у них было мало. На седьмой минуте Гамбоа пробил р с дальней дистанции мимо ворот.

На 13 минуте опасный момент создал Борхес, но тоже неточно.

На 19 минуте со стандарта ударил Неймар, но особой опасности его удар для костариканцев не представлял. Через минуту Коста-Рика ответила – бразильцев выручил Миранда.

В следующие 20 минут стороны обменялись офсайдами, затем атаковала Коста-Рика – Руис обошел трех бразильских игроков в центре, однако желаемого результата не достиг, поскольку его остановил Виллиан. Причем за футболку.

На 41 минуте Бразилия пошла вперед. Бил Марсело, но Навас без усилий забрал мяч. Больше в первом тайме ничего интересного не происходило.

На 48 минуте арбитр засвистел. Это Неймар налетел на Наваса и пытался выбить у него мяч из рук. За этим последовала череда отличных сейвов вратаря сборной.

56 минута – снова поединок между Навасом и Неймаром. Бразилец отправил мяч под перекладину, но голкипер прекрасно сыграл и сумел достать его.

58 минута – бил Коутиньо, вратарь забрал.

63 минута – хитрый удар от Неймара, но прямо в руки Навасу.

И на 70 минуте он вытащил мяч, который Каземиро отправил в ворота головой.

Бразильцы немного занервничали. 72 минута – Неймар собирался ударить в девятку, но промазал.

На 78 минуте Гонсалес, похоже, придержал Неймара в штрафной. Дело шло к пенальти. Однако арбитр воспользовался системой VAR и она – впервые за время ЧМ-2018 – "отменила" пенальти, а не наоборот. Видеоповтор показал, что Гонсалес просто положил руку Неймару на живот, а не тянул за футболку.

На 81 минуте желтую карточку получил Коутиньо, на 85-й – Дуглас Коста. Одновременно ворота Навас издалека атаковал Паулиньо. Мяч попал прямо в руки Навасу. Затем на 87 минуте Каземиро пытался открыть счет, пробив понизу – снова Навас на месте.

87 минута – Каземиро пробивает понизу, Навас легко забирает.

На 88 минуте сразу два костариканца оказались на поле с травмами. Один из них получил по шее от Неймара. Оба остались в игре.

Нарушений и травматичных моментов в этом матче было не так уж много, но выяснение обстоятельств забирало много времени. Учитывая нулевой счет, арбитр добавил шесть минут.

Тут-то Бразилия и забила. Коутиньо получил пас от Жезуса и отправил мяч в ворота.

На 94 минуте Фирмино пытался удвоить результат, но мимо. А вот Неймар на 96 минуте не промахнулся, 2:0.

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