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17.08.2018, 07:28

Кто с кем играет в плей-офф Лиги Европы: сформированы все пары

Кто с кем играет в плей-офф Лиги Европы: сформированы все пары - Фото
Скриншот из видеозаписи

Матчи пройдут 23 и 30 августа, а жеребьевка финальной части розыгрыша Лиги Европы - группового турнира - состоится в последний день лета

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После вчерашних вечерних матчей сформировались все пары этапа плей-офф Лиги Европы УЕФА. Из украинских команд в нем будет участвовать только луганская "Заря", потому как ФК "Мариуполь" в этот раунд не пробился.

По итогам двух матчей 3-го квалифай-этапа луганчане прошли португальскую "Брагу" (2:2 на выезде и 1:1 дома), а приазовцы проиграли оба матча "Бордо" (1:2 в гостях и 1:3 дома).

Из необычных результатов: питерский "Зенит", уступив первый матч минскому "Динамо" со счетом 0:4, в ответном разгромил оппонентов - 8:1.

Путь чемпионов:

"Судува" (Литва) - "Селтик" (Шотландия)
"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Лудогорец" (Болгария)
"Шериф" (Молдова) - "Карабах" (Азербайджан)
"Русенборг" (Норвегия) - "Шкендия" (Македония)
"Дюделанж" (Люксембург) - ЧФР (Румыния)
"Олимпия" (Словения) - "Спартак" (Трнава, Словакия)
"Мальме" (Швеция) - "Митьюлланд" (Дания)
АПОЕЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан)

Основной путь:

"Заря" (Луганск, Украина) - "РБ Лейпциг" (Германия)
"Сигма" (Чехия) - "Севилья" (Испания)
"Сарпсборг" (Норвегия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"Гент" (Бельгия) - "Бордо"(Франция)
"Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция)
"Рапид" (Австрия) - "Стяуа" (Румыния)
"Аполлон" (Кипр) - "Базель" (Швейцария)
"Аталанта" (Италия) - "Копенгаген" (Дания)
"Тренчин" (Словакия) - АЕК (Ларнака, Кипр)
"Генк" (Бельгия) - "Брондбю" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Уфа" (Россия)
"Зенит" (Россия) - "Мольде" (Норвегия)

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21 победитель этих пар присоединится к 21 команде, попавшей в группы напрямую, и к тем шести командам, которые проиграют в пути представителей лиг 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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Теги: футбол
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