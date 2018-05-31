Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 11:24

Немецкая полиция не советует футбольным фанатам ехать на ЧМ в РФ

Немецкая полиция не советует футбольным фанатам ехать на ЧМ в РФ - Фото
Фото: скриншот видео

Финальный этап ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля

Реклама
Реклама

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не cоветует немецким футбольным фанатам ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Rheinishe Post.

По данным СМИ, сотрудники полиции не исключают, что между российскими и немецкими футбольными фанатами могут возникнуть различные инциденты.

Они провели предупредительные беседы с более, чем 100 болельщиками, семь из них получили запрет на выезд из страны.

"Восточноевропейские хулиганы - это совсем другой калибр, у них высокий потенциал к насилию", - отметил глава филиала профсоюза полицейских ФРГ в Северном Рейне-Вестфалии Эрих Реттингхаус.

По его словам, у них есть пиротехника, которую по силе воздействия можно сравнить с небольшой ручной гранатой.

Финальный этап ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.

Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются летом ехать на чемпионат мира по футболу к оккупантам в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, чм по футболу в РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Футбольный матч Украина-Албания оказался под угрозой срыва
Спорт Футбольный матч Украина-Албания оказался под угрозой срыва
Финал ЛЧ в Киеве: названо число присутствующих на стадионе фанов
Спорт Финал ЛЧ в Киеве: названо число присутствующих на стадионе фанов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 