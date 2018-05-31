Немецкая полиция не советует футбольным фанатам ехать на ЧМ в РФ

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Финальный этап ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля

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Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не cоветует немецким футбольным фанатам ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Rheinishe Post.

По данным СМИ, сотрудники полиции не исключают, что между российскими и немецкими футбольными фанатами могут возникнуть различные инциденты.

Они провели предупредительные беседы с более, чем 100 болельщиками, семь из них получили запрет на выезд из страны.

"Восточноевропейские хулиганы - это совсем другой калибр, у них высокий потенциал к насилию", - отметил глава филиала профсоюза полицейских ФРГ в Северном Рейне-Вестфалии Эрих Реттингхаус.

По его словам, у них есть пиротехника, которую по силе воздействия можно сравнить с небольшой ручной гранатой.

Финальный этап ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.

Министерство иностранных дел призывает футбольных фанатов из Украины, которые собираются летом ехать на чемпионат мира по футболу к оккупантам в Россию, зарегистрироваться на всякий случай в онлайн-системе ДРУГ.