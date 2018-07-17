Усик расстался с главным тренером: Хороший парень - не профессия

Александр Усик (фото - скриншот с видео)

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Украинский боксер прекратил сотрудничество с Сергеем Ватаманюком накануне финального боя Суперсерии с россиянином Гассиевым

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Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик выйдет на ринг против чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева фактически без главного тренера. Украинский боксер сообщил в превью к поединку, что прекратил сотрудничество с Сергеем Ватаманюком.

По словам Усика, Ватаманюк не был его тренером по-настоящему, а только помогал ему в некоторых нюансах.

"Сейчас мы расстались, потому что его работа не помогала мне развиваться. Я не хочу работать с человеком, просто чтобы кто-то был. Ватаманюк - хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.

Vringe пишет, что готовит украинца к важнейшему бою в карьере его катмен Расс Анбер, который у него в команде уже несколько лет.

По данным LIGA.net, частично подготовкой Усика занимается отец-тренер Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко.

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Финальный бой Суперсерии между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. Украинец намерен победить.

14 июля сообщалось, что поединок под угрозой срыва. Менеджер Усика Эгис Климас пояснил, что организаторы не выполняют взятые на себя обязательства.