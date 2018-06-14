Звезды мирового бокса Головкин и Альварес договорились о реванше

Условия контракта на ответный бой неизвестны; ожидается, что каждый заработает за него по нескольку десятков миллионов долларов

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15 сентября состоится самый долгожданный поединок этого сезона: лучший боец среднего веса (до 72,6 кг) и один из лидеров мирового бокса Геннадий "GGG" Головкин из Казахстана договорился о матче-реванше с популярным в Мексике и США Саулем "Canelo" Альваресом. Об этом со ссылкой на заявление промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойю пишет сайт vRINGe.

Первый бой в сентябре 2017 года Головкин (38 побед, из них 34 досрочные, ноль поражений и одна ничья) и Альварес (49 побед, из них 34 досрочные, 1 поражение и 2 ничьи) свели вничью при разногласии троих судей.

Изначально их реванш был запланирован на 5 мая, однако "Канело" отказался от выхода в ринг после двух провальных допинг-проб на кленбутерол в феврале.

Альварес был дисквалифицирован на полгода, а Головкин в мае провел поединок против Ванеса Мартиросяна, легко победив того за два неполных раунда.

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Интересно, что за несколько часов до объявления о реванше у Головкина отказались от "финального" финансового предложения стороны Альвареса, по которому за реванш он должен был получить 42,5% призового фонда.

Поединок состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.