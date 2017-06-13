В Киеве раскрыта схема легализации бандитов из РФ: фото, видео

Киевская полиция разоблачила схему незаконной легализации граждан России, которые скрывались от следствия за совершения тяжких преступлений, связанных, в частности, с торговлей людьми. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители разоблачили схему преступной деятельности лиц, которые способствовали незаконной переправке граждан, находящихся в государственных и международных розысках других стран, через государственную границу Украины. А в дальнейшем осуществлялась их незаконная легализация путем заключения фиктивных браков и получения гражданства Украины.

"Злоумышленники предлагали желающим легализоваться на территории Украины: в территориальные отделения миграционной службы Украины они подавали поддельные документы для получения гражданства Украины. В дальнейшем эти лица регистрировали фиктивные браки с украинками, а чтобы сделать это в кратчайшие сроки, предоставляли в отделение ЗАГСа справки о якобы беременность будущей "жены". Такой брак длился, как правило, не более двух месяцев, после чего разрывался, а "нелегалы" жили в Украине уже под фамилиями своих бывших жен", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.





Именно такие "манипуляции" давали возможность скрываться от органов следствия других стран гражданам, находившихся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений: убийства, вымогательства, создание организованных преступных группировок и тому подобное.





"В ходе спецоперации правоохранители разоблачили гражданина Российской Федерации - бывшего начальника одного из подразделений центрального аппарата МВД РФ, обвиняемого в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. В Украине он проживал по поддельным документам и измененной фамилией, таким образом он пытался избежать уголовной ответственности. Вместе с ним были задержаны еще три человека, которые имеют непосредственное отношение к преступной сделке, связанной с незаконной легализацией правонарушителей", - отметил Крищенко.





По адресам проживания подозреваемых полицейские изъяли паспорта граждан Российской Федерации, поддельные украинские паспорта, внутренние и международные паспорта разных стран, виды на жительство, печати субъектов хозяйственной деятельности резидентов и нерезидентов Украины, компьютерную и телефонную технику, предметы, похожие на оружие, деньги - 200 тыс грн, почти $130 тыс, более 14 тыс евро и около 1,5 млн российских рублей.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

Всех четырех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении в совершении преступления по частям 3 и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

12 июня сообщалось, что суд арестовал двух подозреваемых в информировании боевиков террористической организации ЛНР.

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