В Киеве горел бизнес-центр Silver Breeze - фото, видео
В Днепровском районе Киева горел один из ресторанов бизнес-центра Silver Breeze. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГСЧС.
В сообщении сказано, что информация о возгорании поступила 11 января в 22:17.
"По прибытию пожарные установили, что в одном из торговых центров столицы на первом этаже в заведении общественного питания в вытяжной шахте произошел пожар с распространением на кровлю седьмого этажа", - сообщают спасатели.
Отмечается, что с огнем на площади 70 кв. метров боролись чуть более часа. В 23:20 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из здания 25 человек.
В тушении пожара участвовали восемь единиц техники и около 28 человек личного состава. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua
10 января в киевском ЦУМе ложно сработала сигнализация.
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