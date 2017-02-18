Перестрелка в Харькове: один человек ранен: фото, видео

В Харькове в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Громадське Харьків на своей странице в Facebook со ссылкой на одного из основателей движения "Схидный корпус" Олега Ширяева.

Однако в полиции информацию о принадлежности стрелявших к каким-либо батальонам пока не подтверждают.

"Пострадавший доставлен в больницу. На данный момент его состояние здоровья удовлетворительно. По предварительным данным, выстрел был сделан из охотничьего оружия", - сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.



На место происшествия выехали восемь нарядов патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции Харькова.

Задержаны 9 человек. Оружия было изъято полицией.

Фото: facebook.com/pavelveter





Фото: facebook.com/hromadske.kh

Фото: facebook.com/pavelveter





Фото: facebook.com/pavelveter

16 января в Олевске Житомирской области в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.

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