Перестрелка в Харькове: один человек ранен: фото, видео
В Харькове в жилом массиве Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами батальона "Донбасс" и членами "Схидного корпуса" якобы из-за спора о блокаде. Пострадавший во время стрельбы сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Громадське Харьків на своей странице в Facebook со ссылкой на одного из основателей движения "Схидный корпус" Олега Ширяева.
Однако в полиции информацию о принадлежности стрелявших к каким-либо батальонам пока не подтверждают.
"Пострадавший доставлен в больницу. На данный момент его состояние здоровья удовлетворительно. По предварительным данным, выстрел был сделан из охотничьего оружия", - сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.
На место происшествия выехали восемь нарядов патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции Харькова.
Задержаны 9 человек. Оружия было изъято полицией.
Фото: facebook.com/pavelveter
Фото: facebook.com/hromadske.kh
Фото: facebook.com/pavelveter
Фото: facebook.com/pavelveter
16 января в Олевске Житомирской области в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.
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