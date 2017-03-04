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В Днепре СБУ задержала информатора террористов ДНР: видео

04.03.2017, 04:09

В Днепре Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации ДНР. 

50-летний житель областного центра в 2014 году выехал в Горловку, где принимал участие в боевых действия против ВСУ. Вернувшись в Днепр, он выполнял задания террористов по сбору информации о личном составе и вооружении украинских подразделений и их передвижении в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного были найдены две гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5, более 60 патронов для стрелкового оружия, "удостоверение" боевика так называемой ДНР, удостоверение о награждении наградой "за оборону Славянска", средства связи и банковские карты.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что на территории донецкой фильтровальной станции не могут проводиться восстановительные работы из-за обнаруженных взрывоопасных предметов - мины и 122 мм артиллерийского снаряда. Взрывоопасные предметы также могут находиться в здании. 

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