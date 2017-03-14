Полиция опровергла информацию о пропаже участника блокады: видео
Информация о якобы пропаже одного из участников блокады торговли с временно оккупированными районами Донбасса Павла Герасименко после спецоперации правоохранителей на ж/д станции Кривой Торец не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Как отмечают правоохранители, мужчина - житель Киевской области действительно был одним из задержанных в рамках контрдиверсионных мероприятий 13 марта 2017 года, однако его быстро проверили, провели медицинский осмотр и отпустили.
Кроме того, в полиции утверждают, что поселили Герасименко в отель в городе Константиновка, чтобы ему было где переночевать. По состоянию на 11:53 14 марта стало известно, что его оттуда забрал народный депутат.
Пресс-служба полиции Донецкой области также обнародовала видео, на котором Герасименко якобы поселяют в гостиницу, при этом мужчина заявляет, что не имеет претензий к правоохранителям.
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"Учитывая состояние здоровья, мы поселили его в гостиницу, потому что на следующий день он планировал ехать железнодорожным транспортом домой", - отметил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин и добавил, что полицейские "готовы ответить за каждый свой шаг, поскольку действуем в рамках закона".
Он также опроверг информацию о якобы исчезновении личных вещей участников блокады в Кривом Торце.
Ранее сегодня, 14 марта, лидер фракции Самопомич Олег Березюк заявил с трибуны Верховной Рады, что якобы после задержания участников блокады на станции Кривой Торец исчез 25-летний боец-доброволец батальона Айдар Павел Герасименко, имеющий инвалидность.
14 марта 2017 года сообщалось, что полиция отпустила 45 задержанных вчера, 13 марта, в рамках проведения контрдиверсионных мер участников блокады ОРДЛО.
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