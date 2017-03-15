Полиция показала, как Парасюк рвал повестки в Славянске: видео

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин обнародовал видео, на котором народный депутат Владимир Парасюк порвал повестки в результате вчерашнего инцидента в Славянске. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Человек, который должен создавать законы и защищать их, порочит их ногами. Такое пренебрежение к нашей государственности не является допустимой. На территории Донецкой области я больше не позволю подобного поведения. Надоело", - подчеркнул Аброськин.

Глава МВД Арсен Аваков у себя в Twitter отметил: "Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк".

14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.

15 марта сообщалось, что сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

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15 марта президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент с участием народного депутата Владимира Парасюка в Славянске

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