Полиция заявляет об очередном конфликте на посту блокады

В среду, 15 марта, около 16:30 на блокпосте у Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна в составе около 50 человек во главе с депутатом Тарасом Пастухом.

Часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Группа агрессивно настроенных лиц двинулась на полицейских, которые несли службу на блокпосту. Граждане отодвинули ограждающие плиты и пытались убрать служебный автомобиль, который ограничивал движение на блокпосте", - заявили в полиции.

Отмечается, что участники автоколонны нецензурно выражались в адрес полицейских и препятствовали выполнению ими обязанностей. Один из активистов якобы распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Он доставлен в больницу с ожогами глаз, отметили в полиции.

Отмечается, что в результате конфликта полицейские были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Вчера вечером, на въезде в Славянск, по данным полиции, автоколонне участников блокады отказалась проходить проверку, чем спровоцировали конфликт. По данным полиции, находившийся среди участников автоколонны депутат Владимир Парасюк якобы угрожал и избил нескольких правоохранителей. Парасюк, в свою очередь, заявляет, что силовики открывали по нему огонь. В полиции Донецкой области призвали ГПУ дать оценку его действиям.

На опубликованном позже видео полиции видно, как депутат применяет силу против правоохранителей: толкает их и угрожает наехать на автомобиле.

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