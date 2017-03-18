Жители Авдеевки об обстрелах боевиками: Это невыносимо

Пророссийские наемники сегодня, 18 марта, накрыли огнем жилой частный сектор Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Местные жители говорят, что в домах пробито все: крыша, стены, техника.

"Говорят - уезжайте, у вас маленький ребенок. Давайте нам средства, мы уедем хоть сегодня , хоть завтра, соберем все свое ничего, все, что осталось и уедем", - пожаловалась местная жительница, дом которой пострадал от обстрелов.

Другая женщина добавила, город обстреливают часто именно в выходные дни: "Наверное хотят новостей побольше…"

80-летняя пенсионерка пожаловалась, что обстрелы не утихают вообще.

"Никогда не успокаивается. Ночью невыносимо. Просто все дрожит. Молитву почитаешь", - сказала она.

Вчера глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что боевики ДНР в 15:25, были разрушены дома.

18 марта сообщалось, что в пятницу в зоне АТО погибли четверо украинских военных

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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